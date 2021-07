La tech face à l'abstention : la blockchain va-t-elle remplacer l'isoloir ?

France 24 • 16/07/2021 à 19:15

L'abstention est-elle le premier parti de France ? 67 % des électeurs ne se sont pas déplacés lors des récentes élections régionales et départementales dans l'Hexagone. Face à l'érosion démocratique et à la déconnexion entre gouvernants et gouvernés, la "civic tech" peut-elle apporter des solutions à l'abstention ? Les QR codes et la blockchain peuvent-ils remplacer l'isoloir ? Faute de bulletin, allez-vous bientôt glisser votre token dans l'urne ?