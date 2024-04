La Russie sanctionnée aux JO de Paris : la propagande russe se venge par un canular

information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 10:17

Sanctionnée pour sa guerre d'agression contre l'Ukraine et son dopage institutionnalisé, la Russie ne pourra pas envoyer d'athlètes sous son drapeau aux Jeux olympiques de Paris. Les athlètes russes devront concourir sous bannière neutre, et ne seront admis au JO que s'ils n'auront pas soutenu la guerre. En représailles, deux activistes russes pro-Kremlin ont piégé Thomas Bach, le président du Comité international olympique. Surnommés "Vovan" et "Lexus", ils n'en sont pas à leur premier canular contre des personnalités célèbres.