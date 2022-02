"La Russie ne fait que se défendre" affirme la population moscovite

information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 11:06

Dans les rues de Moscou, les tensions avec l'Ukraine sont bien présentes dans les esprits des habitants, mais la propagande des médias d'Etat russe fonctionne. La plupart des moscovites affirment que la Russie est accusée à tord de bellicisme, et ne fait que se défendre face aux attaques occidentales et américaines. Selon des instituts de sondage, seulement 4% de la population russe pense que la crise est directement liés aux déclarations et actions de Vladimir Poutine.