Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est refusé vendredi à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
La Russie ne fait "aucune prédiction" sur l'issue du sommet Trump-Poutine (Lavrov)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro