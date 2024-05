La politique migratoire tunisienne inquiète les Nations Unies

information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 22:17

De nombreux migrants ont été arrêtés dans plusieurs villes tunisiennes la semaine dernière. Une politique migratoire qui préoccupe au plus haut niveau, l’ONU a déclaré vendredi s’inquiéter de l’augmentation des discours xénophobes et des exactions commises contre les migrants ces derniers mois. Le conflit au Soudan a paralysé le système de santé du pays avec près de 80% des hôpitaux hors service alors que deux tiers de la population n'a pas accès au soins. Enfin nous allons à la rencontre de Sona Jobarteh talentueuse joueuse de Kora. L'artiste gambienne a ouvert en 2015 la Gambia Academy pour former une nouvelle génération de musiciens.