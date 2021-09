La photographe Kani Sissoko lutte contre les clichés

information fournie par France 24 • 20/09/2021 à 16:35

Le travail de Kani Sissoko a été sélectionné pour "Quand les Femmes prennent la Paix en main - au travers du regard de femmes photographes" à l'occasion du Festival "Photoville" ! Une exposition qui vient de débuter à New York et passera notamment par Bangui, Nairobi et Kinshasa, créée en partenariat avec les Opérations de maintien de la paix des Nations unies, ONU Femmes et UNDPPA. Kani Sissoko nous parle de sa participation à ce projet qui suit les femmes qui œuvrent pour la paix au Mali, de la perception de son métier et du message qu'elle-même veut faire passer aux femmes.