France 24 • 07/11/2020 à 18:39

Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec au minimum 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, selon les grands médias américains dont CNN et le New York Times. Il va devenir le 46e président des Etats-Unis. Le point avec Julie Dungelhoeff, envoyée spéciale F24 à Philadelphie