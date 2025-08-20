Les pluies, coulées de boue et inondations ont de nouveau tué mercredi plus de 20 personnes au Pakistan, déjà endeuillé par une semaine de mousson estivale ayant fait plus de 400 morts et des dizaines de disparus.
La mousson fait encore des morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud
