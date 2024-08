La montée de l'extrême droite en Allemagne de l'Est inquiète les refugiés

information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 12:10

Dans les régions de l’est de l'Allemagne qui votent ce dimanche, le parti d’extrême droite Afd arrive en tête des sondages et leurs chefs respectifs rivalisent d’idées pour limiter l’immigration et l’arrivée de nouveaux demandeurs d’asile dans leurs Länder. Leur promesse : zéro immigration une fois arrivés au pouvoir et un climat délétère pour ceux qui sont déjà là et se sont bien intégrés. Quelque 37 000 Syriens ont en effet trouvé refuge en Saxe, près de 55 000 en Thuringe. Mais alors que le discours anti-immigration se répand dans la société allemande et que les communes se plaignent d’être arrivées au bout de leurs capacités dans l’accueil des réfugiés, nombre d’entre eux se demandent s’ils sont toujours les bienvenus. Reportage d'Anne Mailliet, Marie Pannetrat et Willy Mahler.