La mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle mettre la France "à genoux" ?

information fournie par France 24 • 07/03/2023 à 10:49

Alors qu'une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites se déroule ce 7 mars, les centrales syndicales ont lancé des appels à une grève reconductible dans le but de mettre "le pays à genoux". Le gouvernement, lui, dramatise et affirme que l'économie et l'attractivité du pays sont menacées par les grévistes. Qu'en est-il vraiment ? Les syndicats peuvent-ils réellement provoquer un effondrement de l'économie française ? Décryptage.