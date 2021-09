information fournie par France 24 • 11/09/2021 à 11:35

Les attaques informatiques sont de plus en plus sophistiquées, et peuvent perturber l'approvisionnement de stations services comme le fonctionnement des hôpitaux. Alors que le sujet de la cybersécurité est de plus en plus crucial, Tech 24 s'est rendu au FIC, le plus grand salon européen du secteur qui se tient chaque année à Lille.