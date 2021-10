La mauvaise réputation de Facebook

information fournie par France 24 • 06/10/2021 à 12:00

Facebook traverse sa plus grave crise depuis le scandale "Cambridge analytica" il y a trois ans. Le groupe a connu une panne sans précédent, lundi 4 octobre, qui a mis tous ses réseaux et applications hors service. Une panne d'autant plus malvenue que l'entreprise fait face aux accusations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen qui a témoigné mardi devant le Sénat américain. Mark Zuckerberg, cofondateur et patron du groupe Facebook, a réagi parlant parlant de propos "fallacieux".