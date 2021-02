France 24 • 17/02/2021 à 15:53

Membre de l'Union européenne, la Hongrie s'est pourtant tournée vers les vaccins anti-Covid russe et chinois, bien que l'UE ne les ait pas encore approuvés. Sur fond de tensions et d'une nouvelle vague de sanctions de l'Europe contre la Russie, dans le sillage de l'affaire Navalny, la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban se rapprochent de plus en plus de Moscou. Reportage de notre correspondant, Gulliver Cragg avec Elena Volochine.