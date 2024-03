information fournie par France 24 • 17/03/2024 à 14:24

Les Russes sont appelés aux urnes, dimanche 17 mars, pour le dernier jour d'un scrutin censé maintenir pour six années supplémentaires Vladimir Poutine à la tête du Kremlin. A midi, des queues se sont formées devant certains bureaux de vote pour honorer la mémoire du défunt opposant Alexeï Navalny et dénoncer une élection "gagnée d'avance" pour Vladimir Poutine. Décryptage de Renaud Girard, éditorialiste pour le Figaro et invité de France 24.