La fondation Samuel Eto'o vient en aide aux démunis au Cameroun

France 24 • 27/04/2020 à 23:03

Au Cameroun, le footballeur Samuel Eto'o a décidé de venir en aide à 50 000 foyers, en pleine pandémie de Covid-19, par le biais de sa fondation. Des bénévoles sensibilisent les populations et distribuent des vivres et du savon dans plusieurs ville du pays : Yaoundé la capitale, Douala, Bafoussam et Buea. Il est notre invité dans ce journal de l'Afrique.