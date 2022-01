La famille royale britannique de nouveau sur les écrans avec le film "Spencer"

information fournie par France 24 • 19/01/2022 à 16:50

Thomas Baurez et Louise Dupont présentent les sorties de la semaine sur les plateformes de vidéos à la demande avec "Spencer", le dernier film du réalisateur chilien Pablo Larrain dans lequel Kristen Stewart interprète Lady Diana. Pour leur part, les salles de cinéma proposent notamment "Nightmare Alley" de Guillermo del Toro, un film noir avec Bradley Cooper, Rooney Mara et Cate Blanchett, et le film français "L'Amour c’est mieux que la Vie" signé par Claude Lelouch.