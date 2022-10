La disparition de Pierre Soulages, peintre du noir et de la lumière

information fournie par France 24 • 27/10/2022 à 16:37

Dans ce numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont revient sur la mort du peintre français Pierre Soulages, à l'âge de 102 ans. Il faisait partie des plus grands artistes contemporains au monde. Il avait fait du noir sa couleur de prédilection : en travaillant les matières et les nuances, il en faisait sortir la lumière. Également au programme de cette émission, l'exposition "Black Indians", aussi politique que colorée, au Musée du quai Branly et une immersion à 360 degrés dans l'univers de Tintin.