France 24 • 08/03/2021 à 16:26

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, "À l'Affiche" part à la découverte de l'univers musical engagé de la chanteuse congolaise Noella Ndaya, femme plurielle à la fois artiste et entrepreneure, et de la célèbre créatrice d'objets de décoration d'origine guadeloupéenne Myriam Maxo, qui évoque ses dernières créations et son engagement pour les causes qu'elle défend.