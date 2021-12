information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 15:15

Rana Gorgani est l'une des rares danseuses soufies à se produire en public. Invitée de cette édition, cette jeune femme originaire d'Iran explique comment elle perçoit sa pratique. Un "art spirituel" qu'elle a découvert "dès [son] plus jeune âge" et qu'elle aime partager pour montrer sa culture et "apporter aussi une autre vision de la spiritualité et du soufisme."