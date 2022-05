La crise du blé s'aggrave avec l'embargo indien sur les exportations

information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 18:25

Des centaines de milliers de tonnes de blé sont bloquées dans plusieurs ports en Inde. Pas un grain ne quitte désormais le territoire sans l'aval des autorités. Le gouvernement du nationaliste Narendra Modi justifie cet embargo par la baisse des récoltes, à cause d'une sécheresse qui frappe depuis mars une partie du pays. Mais l'Inde est le deuxième plus grand producteur mondial de blé et cette décision risque de déstabiliser un peu plus encore ce marché fragilisé par la guerre en Ukraine.