information fournie par France 24 • 18/10/2023 à 11:47

Des centaines de personnes ont été tuées mardi dans une frappe contre un hôpital de Gaza, un incident à propos duquel représentants palestiniens et israéliens se sont rejeté la faute et qui a provoqué des manifestations en Cisjordanie et dans la région, alors que le président américain Joe Biden effectue ce mercredi une visite de quelques heures en Israël