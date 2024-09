La Chine déroule le tapis rouge à l'Afrique pour relancer la coopération économique

information fournie par France 24 • 04/09/2024 à 10:34

La Chine déroule le tapis rouge à l’Afrique. Sur les 54 chefs d’État que compte le continent africain, 53 ont fait le déplacement à Pékin pour le neuvième sommet du Forum de coopération entre la Chine et l’Afrique, un rendez-vous qui a lieu tous les trois ans et dont l’objectif initial était de développer les échanges commerciaux entre la Chine et le continent. Aujourd’hui, ce forum cherche un second souffle afin de réorienter les échanges : moins axé sur les infrastructures et plus sur les technologies émergentes.