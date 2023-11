information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 15:28

Avec sa population de 30 millions d'habitants, New Delhi, la capitale indienne, était à nouveau dimanche la ville la plus polluée du monde, selon la firme IQAir spécialisée en mesure de qualité de l'air. Les autorités de la ville ont annoncé que les écoles resteraient fermées une semaine de plus. L’air de la ville, l'une des plus polluées de la planète en temps normal, devient irrespirable en automne. Les explications de Julia Sieger.