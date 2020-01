La Californie compte la moitié des sans-abris des Etats-Unis

France 24 • 31/01/2020 à 11:25

Surnomé le golden State, l'Etat américain de Californie est aussi devenu celui des sans-domicile fixe... Face aux prix faramineux de l'immobilier, de plus en plus d'habitants souvent insérés dans le monde du travail n'ont d'autre choix que de vivre dans leur véhicule. Un phénomène qui s'amplifie et qui a conduit certaines communes à s'adapter. Reportage de nos confrères de France 2.