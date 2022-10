"La bombe derrière l'axe Moscou-Téhéran"

information fournie par France 24 • 27/10/2022 à 10:41

Alors que la contestation ne faiblit pas depuis 40 jours et la mort de Marsa Amini, Téhéran poursuit dans l’ombre son programme nucléaire. Des activités favorisées par la guerre en Ukraine et le rapprochement avec Moscou. La presse française passe au crible l’interview d’Emmanuel Macron sur France 2 consacrée aux "urgences françaises" et retient l’appel adressé à la droite. Le climat est aussi à l’honneur avec la sortie mondiale de l’ouvrage de Greta Thunberg « Le grand livre du climat »