information fournie par France 24 • 23/04/2024 à 14:59

Agitée depuis sept jours par des manifestations et des blocages, l'université de Columbia, à New York, est au coeur de la contestation par les étudiants américains du confit entre Israël et le Hamas, et du soutien de la Maison-Blanche à l'État hébreu. Une centaine d'étudiants a été arrêtée par la police, et le président Joe Biden a condamné ce week-end des manifestations "antisémites".