L'Ukraine poursuit son incursion en Russie et lance des attaques de drones

information fournie par France 24 • 09/08/2024 à 10:33

L'armée ukrainienne poursuit vendredi son incursion dans la région russe de Koursk et a lancé dans la nuit des attaques "massives" de drones sur plusieurs autres régions de Russie, dont celle de Lipetsk, distante de près de 300 km de la frontière, où un incendie s'est déclaré sur une base militaire. Le gouverneur régional de Lipetsk, Igor Artamonov, a décrété l'état d'urgence après une "attaque massive" de drones ukrainiens qui a fait au moins six blessés, selon lui, et endommagé une centrale électrique.