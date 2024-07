information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 22:29

3/4 de siècle que l'OTAN a vu le jour. A l'occasion de ses 75 ans, l'Alliance Atlantique réunit jusqu'à jeudi ses 32 membres à Washington. Au coeur des discussions : l'Ukraine et ses besoins financiers et militaires. Mais aussi, la faculté de Joe Biden à rassurer ses alliés sur ses capacités à diriger les Etats-Unis, et à se maintenir dans la course à sa succession.