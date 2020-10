"L'industrie du tourisme retrouvera sa force", assure le PDG du groupe hôtelier Accor

France 24 • 22/10/2020 à 12:11

La pandémie de Covid-19 a mis la machine touristique à l'arrêt. Comment la redémarrer, en dépit de la crise sanitaire que traverse la planète ? L'Entretien de France 24 reçoit Sébastien Bazin, PDG d'Accor, premier groupe hôtelier en Europe. Pour notre invité, l'industrie du tourisme renouera certainement avec la croissance qui fut la sienne depuis les années 1970. L'unique inconnue demeure celle du "quand", explique Sébastien Bazin, pour qui le marché du tourisme va devoir s'adapter à une nouvelle donne, notamment en devenant plus "vert" et plus proche des communautés locales.