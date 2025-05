information fournie par Boursorama • 14/05/2025 à 09:46

Entre surcapacités industrielles, concurrence chinoise, tensions commerciales avec les États-Unis et transition électrique encore laborieuse, l'avenir des constructeurs européens est incertain. Tour d'horizon complet des menaces mais aussi des leviers d'adaptation pour rester dans la course mondiale avec Margaux Dang, analyste crédit chez Ofi Invest AM et Sining Zhang, analyste ESG chez Ofi Invest AM.