L'île de la Barbade, plus jeune république au monde depuis novembre 2021

information fournie par France 24 • 14/02/2022 à 14:52

La Barbade est devenue, le 30 novembre dernier, la plus jeune république au monde. Cet État insulaire des Caraïbes, indépendant depuis 1966, cherche ainsi à rompre avec son histoire coloniale. Colonie britannique depuis le début du XVIIe siècle, la Barbade a été une des premières îles à sucre à généraliser l'emploi d'esclaves sur les plantations. Comme de nombreux États du Commonwealth, les liens avec la couronne britannique interrogent. Alors, pour les descendants d'esclaves, qui constituent plus de 90 % de la population, la reine Élizabeth II ne pouvait plus être chef de l'État. Une décision qui est l'œuvre de la Première Ministre emblématique de la Barbade, Mia Amor Mottley. Un mois après la proclamation de la République, elle annonçait les premières élections anticipées de la plus jeune république au monde.