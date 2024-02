information fournie par France 24 • 21/02/2024 à 16:12

La France célèbre aujourd'hui une figure de la Résistance: Missak Manouchain fait son entrée au Panthéon. Retour sur sa vie avec Claire Mouradian, historienne française d'origine arménienne spécialisée dans l'histoire et la géopolitique du Caucase et, plus spécifiquement, dans l'histoire de l'Arménie et de la diaspora arménienne.