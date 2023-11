information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 15:35

Dans ce numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Xavier Leherpeur reviennent sur les sorties cinéma de la semaine, à commencer par "L'enlèvement", de Marco Bellocchio, ou l'histoire vraie d'une conversion forcée. Egalement à voir cette semaine, "Le théorème de Marguerite", d’Anna Novion, le film qui va vous faire aimer les mathématiques ! Et "Le garçon et le héron", nouveau chef d'œuvre du maître de l’animation japonaise, Hayao Myazaki.