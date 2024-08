information fournie par France 24 • 02/08/2024 à 15:22

La Russie et les Occidentaux ont échangé jeudi en Turquie 26 de leurs ressortissants, dont le journaliste américain Evan Gershkovich, dans le plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide. Plus d'informations avec Gauthier Rybinski, chroniqueur international France 24.