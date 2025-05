information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 16:15

Plus de 400 millions de personnes en Afrique et 2,2 milliards dans le monde ont des difficultés d'accès à une eau potable et sûre selon l’OMS et l’UNICEF. Ce manque d’accès favorise la propagation de maladies comme le choléra, la dysenterie ou encore la malaria. Il handicape l'éducation quand les élèves se consacrent à la collecte de l’eau. Heureusement, les initiatives pour faciliter cet accès se multiplient sur le continent, comme en témoigne la 9ème édition du Challenge App Afrique.