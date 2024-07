information fournie par France 24 • 02/07/2024 à 22:20

Plus de sécheresses, plus longues et plus intenses et aussi plus de pluies diluviennes et de crues. A la fin du siècle, dans une France réchauffée de 4°C, il va falloir réinventer la gestion de l'eau. C'est pour ne pas subir ces catastrophes mais aider les décideurs à élaborer des stratégies d'adaptation qu'une quarantaine de chercheurs ont planché pendant 3 ans sur l'étude Explore 2 pilotée par l'INRAE. L'un de ses auteurs, Éric Sauquet est l'invité d'Élément Terre