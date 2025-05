L’assurance doit-elle se réinventer face aux nouveaux risques ?

information fournie par Boursorama • 15/05/2025 à 17:50

L'assurance accompagne depuis toujours l'évolution de notre société, et en période de grandes transformations, le secteur est obligé de s'adapter. Dans ce contexte, l'assureur peut-il encore jouer son rôle dans un monde où les risques deviennent de plus en plus imprévisibles ? Doit-il à présent jouer un nouveau rôle de prévention des risques ? Les explications de Claude-Florence Chassain, associée responsable du secteur de l'assurance chez Deloitte France.

