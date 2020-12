L'année 2020 en Afrique (partie 1)

France 24 • 28/12/2020 à 19:11

Que retenir de l'année 2020 en Afrique? Ces douze mois ont été riches en rebondissements sur le continent. Dans ce numéro spécial du Journal de l'Afrique, nous revenons sur la dizaine d'élections présidentielles, notamment les scrutins controversés en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous évoquerons également la situation au Mali qui a connu en 2020 un coup d'Etat et une transition. Vous entendrez le décryptage de Nicolas Germain, journaliste pour le Journal de l'Afrique, et de Francis Kpatindé, chroniqueur au Monde Afrique et enseignant à Sciences Po Paris.