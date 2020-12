L'Allemagne, terre de refuge pour juifs ultraorthodoxes en rupture avec leur communauté

France 24 • 16/12/2020 à 15:25

C'est l'histoire d'"Unorthodox" sur Netflix. La série brosse le portrait d'une jeune femme qui quitte sa communauté ultraorthodoxe à New York pour refaire sa vie à Berlin. Et la fiction rejoint la réalité, car de nombreux ultraorthodoxes en rupture ont trouvé refuge en Allemagne ces dernières années, après avoir fui leur communauté aux États-Unis ou en Israël. Souvent, ils se retrouvent seuls, isolés et sans ressources. À Dresde, le rabbin Akiva Weingarten, qui a lui-même quitté sa communauté hassidique en 2014, leur vient en aide. Reportage d'Anne Mailliet.