L'affaire Esfandiari : un levier pour la libération des deux Français détenus en Iran depuis 3 ans ?

information fournie par France 24 • 01/05/2025 à 11:02

Deux événements dramatiques secouent l’actualité iranienne : à Bandar Abbas, une explosion dans le principal port commercial a fait au moins 70 morts et plus de 1 000 blessés, un drame imputé à des « manquements et de la négligence ». En parallèle, l’affaire Mahdieh Esfandiari fait polémique en France : cette traductrice iranienne est détenue depuis mars pour « apologie du terrorisme ». Armin Arefi, grand reporter au Point, analyse ces deux affaires. À lire aussi : "L’explosive affaire Esfandiari" (https://www.lepoint.fr/monde/l-iranienne-mahdieh-esfandiari-est-bien-emprisonnee-en-france-12-04-2025-2587193_24.php).