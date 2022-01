L'acteur français Daniel Auteuil se met à la chanson

information fournie par France 24 • 11/01/2022 à 16:45

Inoubliable acteur dans "Le huitième jour" ou, plus récemment, "La belle époque" et brillant réalisateur de "La fille du puisatier", "Marius" et "Fanny", Daniel Auteuil est l'invité de ce numéro de "À l'Affiche" avec une nouvelle casquette, celle d'interprète et auteur-compositeur. Le comédien doublement césarisé est en tournée avec le spectacle musical "Déjeuner en l'air" construit autour de la poésie de Paul-Jean Toulet. Daniel Auteuil parle aussi de son premier album "Si vous m’aviez connu".