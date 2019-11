Kristin Scott Thomas : "Nous les femmes, si on se serre les coudes, on peut changer le monde"

France 24 • 22/11/2019 à 16:47

Révélée dans "4 mariages et 1 enterrement", nommée aux Oscars pour "Le patient anglais", Kristin Scott Thomas est l'une plus célèbres comédiennes franco-britanniques. Sa récente apparition dans la série féministe "Fleabag" a été très remarquée. Invitée d'ActuElles, elle nous parle de son dernier rôle en date, non comme actrice, mais comme présidente d'honneur du Women's Forum. Un entretien sur le cinéma et les droits des femmes.