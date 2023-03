Kinshasa, dernière escale d'Emmanuel Macron : le regard des Kinois sur sa venue

information fournie par France 24 • 06/03/2023 à 11:15

A Kinshasa, la visite du président Emmanuel Macron laisse perplexe et les attentes sont nombreuses notamment sur le dossier sécuritaire. L’Est du pays est le théâtre d’affrontements violents entre l’armée congolaise et les rebelles du M23. Félix Tshisekedi avait évoqué à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l’Organisation des Nations unies « des crimes de guerre et contre l’humanité qui y sont commis dans l’impunité la plus totale ».