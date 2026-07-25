Sénégal : la majorité se réorganise, la bataille d'influence est lancée. Le président Bassirou Diomaye Faye dévoile ce samedi le nom de son nouveau parti, Kiiraay, les patriotes républicains, tandis que son Premier ministre Ousmane Sonko consolide les rangs du Pastef. Entre nouvelles adhésions, départs et jeux d'alliances, le paysage politique sénégalais est en pleine recomposition.
"Kiiraay, les patriotes républicains" le nouveau parti du président sénégalais dévoilé
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