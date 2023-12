information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 11:17

En encerclant la ville de Khan Younès, fief de Yahya Sinouar et Mohammed Deïf, l'état-major israélien assure être entré dans la "troisième" et sans doute dernière phase de son offensive à Gaza. A défaut d'éradiquer le Hamas, Tsahal va-t-elle décapiter l'organisation palestinienne ? On va plus loin avec Zyad Limam, Gauthier Rybinski et Claire Duhamel à Jérusalem.