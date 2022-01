Kazakhstan : le mouvement populaire d'une rare violence est réprimée tout aussi fortement par la police

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 15:51

Des carcasses de voitures calcinées et des douilles de balles jonchent les rues d'Almaty, la plus grande ville du Kazakhstan, jeudi 6 janvier. Depuis cinq jours, le pays d'Asie centrale est secoué par un mouvement de contestation sans précédent dans son histoire. Les manifestations, émaillées de violences, ont été vivement réprimées par les autorités, qui ont fait état "de dizaines" de morts et plus d'un millier de blessés. Les précisions d'Elena Volochine, correspondante de France 24 à Moscou.