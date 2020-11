Karine Silla : "Le devoir de mémoire sur le colonialisme n'a pas été fait en France"

France 24 • 24/11/2020 à 12:25

Karine Silla est autrice et réalisatrice. Avec "Aline et les hommes de guerre" (éd. L'Observatoire), elle signe un ouvrage remarquable sur celle que l'on appelle parfois "la Jeanne d'Arc sénégalaise", Aline Sioté Diatta. Figure de la résistance non violente contre la colonisation française, morte à 24 ans, cette jeune femme "a fait entendre une voix", étouffée très jeune, et qui mérite, selon Karine Silla, d'être prolongée.