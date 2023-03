information fournie par France 24 • 07/03/2023 à 16:56

Dans ce nouveau numéro de «"À l'Affiche", Louise Dupont reçoit l'actrice et productrice Julie Gayet. Depuis ses débuts sur grand écran, elle conjugue le cinéma au féminin. Elle évoque pour nous son engagement féministe au travers de ses deux derniers projets : le film "Comme une actrice" de Sébastien Bailly et "Ensemble on est plus fortes", un essai qu’elle publie chez Stock.