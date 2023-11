information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 13:34

Cela fera un mois le 7 novembre que le Hamas a lancé des attaques terroristes inédites par leur ampleur sur le sol israélien et qu'Israël a choisi de répondre par les armes à ces attentats. Et depuis un mois, le droit international humanitaire est malmené dans les deux camps. Julia Grignon, directrice scientifique de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM) et professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, apporte son éclairage dans cette guerre Israël-Hamas.