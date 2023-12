information fournie par France 24 • 01/12/2023 à 17:39

Ce 1er décembre est la journée internationale de lutte contre le sida. Près de 40 ans après la découverte du VIH, 39 millions de personnes vivent avec le virus dans le monde. 1 personne séropositive sur 6 ignore qu'elle en est porteuse. Les thérapies sont de plus en plus efficaces et permettent aux personnes traitées d'avoir une vie quasi normale.